Lakhimpur Kheri News: जिले के 160 केंद्रों पर धान खरीद शुरू, कांटा बांट और बैनर लगे

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डिप्टी आरएमओ नमन पांडेय ने किसानों से अपील की कि वे धान साफ और सुखाकर सरकारी क्रय केंद्रों पर लाएं, ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ मिल सके। इतना ही नहीं केंद्रों पर पेयजल और बैठने सहित जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि धान बेचने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in अथवा यूपी किसान मित्र मोबाइल एप पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद तहसील स्तर पर उसका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद ही किसान धान बेचने के पात्र होंगे।जिन किसानों ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं और धान खरीद के लिए पहले ही पंजीकरण करा रखा है, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें अपने पंजीकरण में जरूरी संशोधन करके उसे दोबारा लॉक करना होगा। पंजीकरण के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू है। किसानों को अपना वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा और एसएमएस से प्राप्त ओटीपी भरकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।पंजीकरण में किसी भी तरह की समस्या आने पर किसान जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर 8052895020 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या विपणन निरीक्षक से भी सहायता ली जा सकती है। प्रशासन ने किसानों से समय रहते पंजीकरण पूरा कराने की अपील की है, जिससे धान बिक्री के समय किसी तरह की परेशानी न हो।पसगवां। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन (युवा मोर्चा) ने डीएम को ज्ञापन देकर मोहम्मदी, मैगलगंज, गोला गोकर्णनाथ में धान क्रय केंद्र खोले जाने की मांग की। ज्ञापन में धान क्रय केंद्रों पर अवैध वसूली बन कराने, राइस मिलर द्वारा पल्लेदारी आदि के नाम से अवैध वसूली बंद करने, सभी निर्धारित क्रय केंद्र शीघ्र खोले जाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुखदेव सिह, सुशील शर्मा, दलजीत सिंह, रमन सिंह राम प्रतापसिंह आदि मौजूद रहे।लखीमपुर सदर-49गोला गोकर्णनाथ-43पलियाकलां। 12मोहम्मदी-18मितौली-20निघासन- 10धौरहरा-08लखीमपुर सदर-162गोला -366पलियाकलां-10मोहम्मदी- 102मितौली-55निघासन-101धौरहरा-15