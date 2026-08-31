Lakhimpur Kheri News: अब जींस व टीशर्ट में दफ्तर नहीं आ सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी

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कार्यालय अवधि में अधिकारी-कर्मचारी जींस, टी-शर्ट समेत किसी भी तरह की अनौपचारिक वेशभूषा में नहीं आएंगे। सभी को अपने पद और शासकीय सेवा के अनुरूप शालीन एवं औपचारिक वस्त्र पहनने होंगे।डीएम ने विभागीय फाइलों के निस्तारण और उन्हें प्रस्तुत करने के तरीके में भी बदलाव के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार महत्वपूर्ण फाइलें सहायक संवर्ग के कर्मचारियों के माध्यम से हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। संबंधित कर्मचारी के पास प्रकरण की पूरी जानकारी न होने से फाइल से जुड़े जरूरी तथ्यों और मामलों पर तत्काल जानकारी नहीं मिल पाती। इससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है।अब जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं और प्रकरणों की फाइलें स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे। फाइल प्रस्तुत करते समय अधिकारी को संबंधित प्रकरण की पूरी जानकारी भी देनी होगी, ताकि निर्णय लेने में अनावश्यक देरी न हो।