नेपाल : बाढ़ में लापता 154 में से 32 मिले, 122 अब भी गायब
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 30 Aug 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
धनगढ़ी (नेपाल)। नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोसी नदी में आई बाढ़ में लापता सुदूर पश्चिम प्रदेश के 154 लोगों में से 32 सकुशल मिल गए हैं। एक भारतीय नागरिक और नेपाली सेना के तीन जवानों समेत 122 लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश जारी है।
सुदूर पश्चिम प्रदेश पुलिस कार्यालय के पुलिस अधीक्षक पदम बहादुर बिष्ट ने बताया कि कैलाली जिले की गौरीगंगा नगर पालिका के राजीपुर गांव से 18 लोग और चूरे गांव पालिका के थली से पांच लोग सकुशल मिले हैं। इस तरह कैलाली से 23 लोग मिले। कंचनपुर से लापता 39 लोगों में से नौ सकुशल पाए गए हैं। इनमें शुक्लाफांटा, भीमदत्त नगर पालिका और बेलडाड़ी कमरी गांव के निवासी शामिल हैं। राजेंद्र भट्ट और प्रदीप चंद घायल अवस्था में मिले हैं। दोनों का रसुवा अस्पताल में इलाज चल रहा है।
कैलाली के 56 और कंचनपुर के 30 लोग अब भी लापता हैं। इनमें भारतीय नागरिक भवानी दत्त विष्ट और नेपाली सेना के जवान श्याम चंद, रमेशराज जोशी और हिकमत बहादुर भी शामिल हैं।
विज्ञापन
लापता लोगों का विवरण
कुल 122 लापता लोगों में कैलाली के 56, कंचनपुर के 30, डडेलधुरा के 15, बाजुरा के 14, बेतड़ी के चार, डोटी के दो और अछाम का एक व्यक्ति शामिल है। सभी की तलाश जारी है।
सकुशल मिले लोग
कैलाली से सोनिक ओली, गोविंद तामांग, विष्णु सांउद सहित 23 लोग सकुशल मिले हैं। इनमें गौरीगंगा नगर पालिका और चूरे गांव पालिका के निवासी शामिल हैं। कंचनपुर से सुनील चौधरी, चंदा जोशी, अजय राना सहित नौ लोग सकुशल पाए गए हैं। घायल राजेंद्र भट्ट और प्रदीप चंद का रसुवा अस्पताल में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
सुदूर पश्चिम प्रदेश पुलिस कार्यालय के पुलिस अधीक्षक पदम बहादुर बिष्ट ने बताया कि कैलाली जिले की गौरीगंगा नगर पालिका के राजीपुर गांव से 18 लोग और चूरे गांव पालिका के थली से पांच लोग सकुशल मिले हैं। इस तरह कैलाली से 23 लोग मिले। कंचनपुर से लापता 39 लोगों में से नौ सकुशल पाए गए हैं। इनमें शुक्लाफांटा, भीमदत्त नगर पालिका और बेलडाड़ी कमरी गांव के निवासी शामिल हैं। राजेंद्र भट्ट और प्रदीप चंद घायल अवस्था में मिले हैं। दोनों का रसुवा अस्पताल में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन
कैलाली के 56 और कंचनपुर के 30 लोग अब भी लापता हैं। इनमें भारतीय नागरिक भवानी दत्त विष्ट और नेपाली सेना के जवान श्याम चंद, रमेशराज जोशी और हिकमत बहादुर भी शामिल हैं।
विज्ञापन
लापता लोगों का विवरण
कुल 122 लापता लोगों में कैलाली के 56, कंचनपुर के 30, डडेलधुरा के 15, बाजुरा के 14, बेतड़ी के चार, डोटी के दो और अछाम का एक व्यक्ति शामिल है। सभी की तलाश जारी है।
सकुशल मिले लोग
कैलाली से सोनिक ओली, गोविंद तामांग, विष्णु सांउद सहित 23 लोग सकुशल मिले हैं। इनमें गौरीगंगा नगर पालिका और चूरे गांव पालिका के निवासी शामिल हैं। कंचनपुर से सुनील चौधरी, चंदा जोशी, अजय राना सहित नौ लोग सकुशल पाए गए हैं। घायल राजेंद्र भट्ट और प्रदीप चंद का रसुवा अस्पताल में इलाज चल रहा है।