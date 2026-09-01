Lakhimpur Kheri News: उफनाई जमुआरी नदी, पुलिया जलमग्न
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 01 Sep 2026 11:46 PM IST
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फरधान। लगातार बारिश से जमुआरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गोला-लखीमपुर मार्ग से परसेहरा बुजुर्ग को जोड़ने वाली पुलिया पूरी तरह जलमग्न हो गई है। पुलिया पर दो से तीन फीट पानी बहने से आवागमन ठप है।
पुलिया पर पानी भरने से फरधान कस्बे के कॉलेज और परिषदीय विद्यालय सिकटिहा में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों की आवाजाही बंद हो गई है। शंकरपुर, जगन्नाथपुर, फत्तेपुर, मनिकापुर, परसेहरा बुजुर्ग, बेलबुढ़ी और रतनापुर समेत गांवों के बच्चे इसी रास्ते से फरधान इंटर कॉलेज आते हैं।
गोला, फरधान और लखीमपुर आने-जाने वाले राहगीर गहरे पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। बाइक सवारों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कई बाइक पानी में बंद हो जा रही हैं। चार पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं।
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परसेहरा बुजुर्ग निवासी सतनाम सिंह, प्रताप सिंह, अनुराग सिंह, इरफान अली और अनूप सिंह ने बताया कि हर साल बरसात में यही स्थिति बनती है। इसके बावजूद पुलिया को ऊंचा नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने पुलिया ऊंची कराने, तत्काल जल निकासी और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराने की मांग की है।
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पुलिया पर पानी भरने से फरधान कस्बे के कॉलेज और परिषदीय विद्यालय सिकटिहा में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों की आवाजाही बंद हो गई है। शंकरपुर, जगन्नाथपुर, फत्तेपुर, मनिकापुर, परसेहरा बुजुर्ग, बेलबुढ़ी और रतनापुर समेत गांवों के बच्चे इसी रास्ते से फरधान इंटर कॉलेज आते हैं।
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गोला, फरधान और लखीमपुर आने-जाने वाले राहगीर गहरे पानी से निकलने के लिए मजबूर हैं। बाइक सवारों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कई बाइक पानी में बंद हो जा रही हैं। चार पहिया वाहन नहीं निकल पा रहे हैं।
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परसेहरा बुजुर्ग निवासी सतनाम सिंह, प्रताप सिंह, अनुराग सिंह, इरफान अली और अनूप सिंह ने बताया कि हर साल बरसात में यही स्थिति बनती है। इसके बावजूद पुलिया को ऊंचा नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने पुलिया ऊंची कराने, तत्काल जल निकासी और वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराने की मांग की है।