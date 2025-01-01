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Lakhimpur Kheri News: महान दिवस में सजे सुर-ताल, मेधावी बच्चों का सम्मान

Thu, 17 Sep 2026 12:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:07 AM IST
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Music and rhythm adorned the great day, meritorious children honored
पूर्व अध्यक्ष कनिष्क को प्रतिभा सम्मान देते पदाधिकारी। स्रोत: संस्था
लखीमपुर खीरी। जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह का सातवां दिन महान दिवस के रूप में मनाया गया। सदस्यों, बच्चों और मातृ शक्ति ने नृत्य, गायन और हास-परिहास की प्रस्तुतियां दीं। मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। लकी ड्रा, तंबोला और ऑन द स्पॉट प्रतियोगिताएं भी हुईं।
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इस वर्ष का जेसी प्रतिभा सम्मान संस्था के पूर्वाध्यक्ष कनिष्क बरनवाल को दिया गया। इस दौरान उनके दिवंगत पिता और पूर्वाध्यक्ष मुकेश बरनवाल की स्मृतियां ताजा हुईं। उनकी माता मंजू बरनवाल और बहन अपूर्वा मौजूद रहीं। कनिष्क ने सम्मान को अपनी अमूल्य धरोहर बताया।
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सप्ताह संयोजक विश्वास सेठ ने सहयोगी सदस्यों को सम्मानित किया। संस्थाध्यक्ष सचिन अग्रवाल ने सप्ताह को अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सभी का आभार जताया।
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आर्येन्द्र पाल सिंह, अमर सिंह, कुलदीप गुप्ता, तुषार गर्ग, योगेश जोशी, कुमार उत्कर्ष, शुभम टण्डन, अतिन गर्ग, लेखनी सेठ, मीता गर्ग, सोनी गुप्ता, पूजा पुरी समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे।
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