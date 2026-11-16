Lakhimpur Kheri News: सुबह की धुंध से थमी रफ्तार, दो दिन और सताएगा कोहरा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को जिले में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। नवंबर का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने के साथ ही सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है।लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। सुबह की सैर और जरूरी कामों से निकलने वालों को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है।सोमवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में सुबह नौ बजे तक कोहरा रहा, इसके बाद मौसम खुल गया। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार और बुधवार सुबह दृश्यता कम हो सकती है। इससे खासकर हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका है।