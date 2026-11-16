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Lakhimpur Kheri News: सुबह की धुंध से थमी रफ्तार, दो दिन और सताएगा कोहरा

Mon, 16 Nov 2026 11:01 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:01 PM IST
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Morning mist slows down speed, fog to continue for two more days
शहर में सुबह कुछ इस तरह छाई रही धुंध। संवाद
लखीमपुर खीरी। तराई में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। सोमवार सुबह शहर समेत आसपास के इलाकों में धुंध छाई रही। ठंडी हवाओं से लोगों को ठिठुरन महसूस हुई और सड़कों पर दृश्यता प्रभावित रही।
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मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को जिले में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। नवंबर का दूसरा पखवाड़ा शुरू होने के साथ ही सुबह-शाम ठंड बढ़ने लगी है।
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लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाए जा रहे हैं। सुबह की सैर और जरूरी कामों से निकलने वालों को ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ रहा है।
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सोमवार को अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ इलाकों में सुबह नौ बजे तक कोहरा रहा, इसके बाद मौसम खुल गया। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार और बुधवार सुबह दृश्यता कम हो सकती है। इससे खासकर हाईवे और ग्रामीण मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका है।
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