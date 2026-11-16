Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
-संकीर्तन : पब्लिक इंटर कॉलेज की ओर से राजेंद्र गिरि स्टेडियम में श्री खाटू श्याम संकीर्तन सुबह सात बजे से।
-हवन-पूजन : गोला के श्री धर्मादा समिति गोशाला के गोपाष्टमी महोत्सव का हवन-पूजन व भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-पार्थ पथ कार्यक्रम : मोहम्मदी में गोमती नदी किनारे पांच मंदिरों पर पार्थ पथ कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
-मेगा कैंप : रेलवे पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मेगा कैंप मैलानी रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे से।
-जन्मोत्सव : सिंगाही के 107वें श्री रामलीला मेला मैदान में श्रीराम का जन्मोत्सव कार्यक्रम शाम चार बजे से।
विज्ञापन
-हवन-पूजन : गोला के श्री धर्मादा समिति गोशाला के गोपाष्टमी महोत्सव का हवन-पूजन व भंडारे का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-पार्थ पथ कार्यक्रम : मोहम्मदी में गोमती नदी किनारे पांच मंदिरों पर पार्थ पथ कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
-मेगा कैंप : रेलवे पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मेगा कैंप मैलानी रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे से।
-जन्मोत्सव : सिंगाही के 107वें श्री रामलीला मेला मैदान में श्रीराम का जन्मोत्सव कार्यक्रम शाम चार बजे से।