फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Mohana's current cut half the culvert in Kashyap Nagar

Lakhimpur Kheri News: कश्यपनगर में मोहाना की धार ने काटी आधी पुलिया

Tue, 01 Sep 2026 11:32 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 01 Sep 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Mohana's current cut half the culvert in Kashyap Nagar
कश्यपनगर में पुलिया का कटान करती मोहाना नदी। स्रोत: वीडियो ग्रैब
निघासन। मोहाना नदी की तेज धार ने कश्यपनगर के पास नदी की धारा मोड़ने वाली पुलिया को भी अपनी जद में ले लिया है। पुलिया का करीब आधा हिस्सा कट चुका है।
विज्ञापन

लगातार कटान से नदी की धारा नयापिंड गांव की ओर बढ़ रही है। इससे गांव के साथ तटबंध, सड़क और रेलवे लाइन पर भी खतरा मंडराने लगा है।
ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से नदी का बहाव तेज होने के कारण कटान बढ़ रहा है। यदि कटान इसी गति से जारी रहा तो नदी की धारा नयापिंड की ओर और तेजी से बढ़ सकती है। इससे तटबंध के बाद सड़क और रेलवे लाइन तक कटान पहुंचने की आशंका है।
सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता करनपाल सिंह गंगवार ने बताया कि कश्यपनगर के पास कटान की लगातार निगरानी की जा रही है। तटबंध को सुरक्षित रखने और कटान रोकने के लिए मौके की स्थिति के अनुसार ठोकर आदि बनाकर बचाव कार्य कराया जा रहा है। विभागीय टीम निगरानी कर रही है।
विज्ञापन

एसडीएम यदुवीर सिंह ने बताया कि मोहाना नदी के जलस्तर और कटान की निगरानी की जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नयापिंड गांव, तटबंध, सड़क और रेलवे लाइन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed