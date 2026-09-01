Lakhimpur Kheri News: कश्यपनगर में मोहाना की धार ने काटी आधी पुलिया

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लगातार कटान से नदी की धारा नयापिंड गांव की ओर बढ़ रही है। इससे गांव के साथ तटबंध, सड़क और रेलवे लाइन पर भी खतरा मंडराने लगा है।ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से नदी का बहाव तेज होने के कारण कटान बढ़ रहा है। यदि कटान इसी गति से जारी रहा तो नदी की धारा नयापिंड की ओर और तेजी से बढ़ सकती है। इससे तटबंध के बाद सड़क और रेलवे लाइन तक कटान पहुंचने की आशंका है।सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता करनपाल सिंह गंगवार ने बताया कि कश्यपनगर के पास कटान की लगातार निगरानी की जा रही है। तटबंध को सुरक्षित रखने और कटान रोकने के लिए मौके की स्थिति के अनुसार ठोकर आदि बनाकर बचाव कार्य कराया जा रहा है। विभागीय टीम निगरानी कर रही है।एसडीएम यदुवीर सिंह ने बताया कि मोहाना नदी के जलस्तर और कटान की निगरानी की जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नयापिंड गांव, तटबंध, सड़क और रेलवे लाइन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।