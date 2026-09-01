लखीमपुर खीरी: मोहाना नदी की तेज धार से आधी पुलिया कटी, नयापिंड गांव पर मंडराया खतरा, बचाव कार्य शुरू

लखीमपुर खीरी जिले में मोहाना नदी के तेज बहाव ने कश्यपनगर के पास नदी की धारा मोड़ने वाली पुलिया को जद में ले लिया है। तेज धारा से पुलिया का करीब आधा हिस्सा कट चुका है। लगातार हो रहे कटान से नदी की धारा अब नयापिंड गांव की ओर बढ़ने लगी है। ऐसे में गांव के साथ ही तटबंध, सड़क और रेलवे लाइन पर भी खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीणों ने समय रहते कटान रोकने के पुख्ता इंतजाम कराने की मांग की है।

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कश्यपनगर के पास बनी यह पुलिया मोहाना नदी की धारा को दूसरी ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। पिछले कुछ दिनों से नदी का बहाव तेज होने के कारण यहां कटान तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिया का करीब आधा हिस्सा नदी की धारा में समा चुका है। यदि कटान इसी गति से जारी रहा तो नदी की धारा नयापिंड गांव की ओर और तेजी से बढ़ सकती है। विज्ञापन



ग्रामीणों का कहना है कि नदी की धारा गांव की ओर बढ़ने के साथ तटबंध भी खतरे में आ सकता है। इसके बाद सड़क और रेलवे लाइन तक कटान पहुंचने की आशंका है। इससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने के साथ ही आसपास के गांवों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कश्यपनगर के पास बनी यह पुलिया मोहाना नदी की धारा को दूसरी ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। पिछले कुछ दिनों से नदी का बहाव तेज होने के कारण यहां कटान तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिया का करीब आधा हिस्सा नदी की धारा में समा चुका है। यदि कटान इसी गति से जारी रहा तो नदी की धारा नयापिंड गांव की ओर और तेजी से बढ़ सकती है।ग्रामीणों का कहना है कि नदी की धारा गांव की ओर बढ़ने के साथ तटबंध भी खतरे में आ सकता है। इसके बाद सड़क और रेलवे लाइन तक कटान पहुंचने की आशंका है। इससे क्षेत्र में आवागमन प्रभावित होने के साथ ही आसपास के गांवों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

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