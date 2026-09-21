Lakhimpur Kheri News: फेसबुक पर जान देने की धमकी देने वाला युवक अस्पताल में मिला

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सोमवार सुबह रवि परिजनों से लखीमपुर जाने की बात कहकर घर से निकला था। बाद में पुलिस को उसके जिला अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। सीओ गोला महक शर्मा ने बताया कि भीरा पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर युवक को सकुशल तलाश लिया। संवाद

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बिजुआ। मलूकापुर कलां निवासी रवि का सोमवार को सोशल मीडिया पर जान देने की धमकी देता वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर पहचान होने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। रवि के खिलाफ रविवार को गांव की एक महिला से मारपीट का मामला दर्ज हुआ था।