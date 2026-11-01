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लखीमपुर खीरी: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम

Sun, 01 Nov 2026 02:58 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Sun, 01 Nov 2026 02:58 PM IST
सार

निघासन-ढखेरवा हाईवे पर शनिवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। 

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man killed after being hit by a motorcycle in Lakhimpur kheri
श्यामसुंदर यादव का फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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लखीमपुर खीरी जिले में निघासन-ढखेरवा हाईवे पर शनिवार देर रात बाइक की टक्कर से साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए लखनऊ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

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रकेहटी कस्बा निवासी श्यामसुंदर यादव (22 वर्ष) पुत्र रमेश निघासन कस्बे के पलिया रोड स्थित एक दुकान पर काम करते थे। शनिवार देर रात वह दुकान से काम निपटाकर साइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान निघासन-ढखेरवा हाईवे पर सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में श्यामसुंदर गंभीर रूप से घायल हो गए। 
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घायल युवक को परिजन इलाज के लिए लखनऊ ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि लखनऊ में ही रविवार शव का पोस्टमॉर्टम किया गया। सीओ शमशेरबहादुर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल युवक की लखनऊ ले जाते समय मौत हुई है। परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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