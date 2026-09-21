Lakhimpur Kheri News: जयकारों के बीच सजीव झांकियों ने मोहा मन, गणपति को दी विदाई

विज्ञापन

सोमवार को प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजक विकास रस्तोगी ने बताया कि नौ दिवसीय महोत्सव में प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 22 सितंबर को गणेश प्रतिमा के विधि-विधान से विसर्जन के साथ महोत्सव का समापन होगा। इस दौरान योगेश सोनी, संतोष शाह, रोहित रस्तोगी, राहुल, अभय, अन्ना मराठा, संजय मराठा, राहुल मराठा, राजू रस्तोगी, ऋषि मराठा और सीताराम रस्तोगी आदि मौजूद रहे।उधर, तिकुनिया कस्बे में श्रीराम जानकी पटवा मंदिर में स्थापित गणेश प्रतिमा को श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ ट्रॉली में लेकर मोहाना नदी के घाट पहुंचे। यहां विधि-विधान से प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष जल्दी आना’ के जयकारों से नगर गूंज उठा। आशीष अग्रवाल, अशोक शर्मा, प्रदीप शर्मा, रामायण तिवारी और सतीश गर्ग सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संवाद