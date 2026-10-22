Lakhimpur Kheri News: बल्लीपुर में तेंदुए का आतंक, पांच घंटे में तीन लोग किए घायल

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बुधवार दोपहर राजेंद्र और उनकी पत्नी रामरती खेत में धान काट रहे थे। इसी दौरान तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। शाम को बलस्टर मवेशियों के लिए चारा लेकर तिलका से लौट रहे थे। रास्ते में तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर तेंदुए को भगाया। हमले में बलस्टर घायल हो गए। उनका एक निजी क्लीनिक में इलाज कराया गया।वन क्षेत्रीय अधिकारी अंकित सिंह ने बताया कि वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों का हालचाल लिया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जा रहा है।