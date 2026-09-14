Lakhimpur Kheri News: नौरंगाबाद फार्म में घर के बाहर बंधे बछड़े को तेंदुए ने मारा
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 14 Sep 2026 02:09 AM IST
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निघासन/सिंगाही। नौरंगाबाद फार्म में शनिवार रात तेंदुए ने घर के बाहर बंधे बछड़े का शिकार कर लिया। सूचना पर वन विभाग ने पिंजरा लगाकर निगरानी शुरू कर दी।
ग्रामीणों के अनुसार, सुखदेव सिंह (लाडी) के घर के बाहर बंधे बछड़े पर रात करीब नौ बजे तेंदुए ने हमला किया और उसे खेत में खींच ले गया। तेंदुए की आहट से परिजन घबरा गए। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ निकल चुका था।
ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी पास के एक घर के बाहर बंधे बछड़े को तेंदुआ मार चुका है। रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिंजरा लगाया गया है। ग्रामीणों से रात में बाहर न निकलने और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखने की अपील की गई है। संवाद
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हिंसक पशु की पहचान नहीं कर सका विभाग, बाड़े के आसपास लगाए कैमरे
महेवागंज/फूलबेहड़। वनरेंज गोला की अंदेशनगर बीट के रघवापुर बेलिहान गांव में बृहस्पतिवार रात बाड़े में हिंसक पशु के हमले से भेड़ों की मौत के बाद दहशत है। पशुपालक छविनाथ के मुताबिक दो भेड़ अधखाई मिलीं और दो की गर्दन पर गहरे घाव थे।
शुक्रवार सुबह पुलिस और वन विभाग ने मौका मुआयना किया। खेतों और आसपास पानी भरा होने से पैरों के निशान स्पष्ट नहीं मिले। शनिवार को वन विभाग ने घटना स्थल के आसपास खेतों में कैमरे लगाए। रेंजर अमित कुमार सिंह ने बताया कि जानवर की पहचान के लिए कैमरे लगाए गए हैं। कांबिंग में कोई जानवर नहीं मिला। ग्रामीणों से सतर्क रहने और बच्चों को खेतों की ओर न जाने देने की अपील की गई है। संवाद
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ग्रामीणों के अनुसार, सुखदेव सिंह (लाडी) के घर के बाहर बंधे बछड़े पर रात करीब नौ बजे तेंदुए ने हमला किया और उसे खेत में खींच ले गया। तेंदुए की आहट से परिजन घबरा गए। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक तेंदुआ निकल चुका था।
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ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी पास के एक घर के बाहर बंधे बछड़े को तेंदुआ मार चुका है। रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पिंजरा लगाया गया है। ग्रामीणों से रात में बाहर न निकलने और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर बांधकर रखने की अपील की गई है। संवाद
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हिंसक पशु की पहचान नहीं कर सका विभाग, बाड़े के आसपास लगाए कैमरे
महेवागंज/फूलबेहड़। वनरेंज गोला की अंदेशनगर बीट के रघवापुर बेलिहान गांव में बृहस्पतिवार रात बाड़े में हिंसक पशु के हमले से भेड़ों की मौत के बाद दहशत है। पशुपालक छविनाथ के मुताबिक दो भेड़ अधखाई मिलीं और दो की गर्दन पर गहरे घाव थे।
शुक्रवार सुबह पुलिस और वन विभाग ने मौका मुआयना किया। खेतों और आसपास पानी भरा होने से पैरों के निशान स्पष्ट नहीं मिले। शनिवार को वन विभाग ने घटना स्थल के आसपास खेतों में कैमरे लगाए। रेंजर अमित कुमार सिंह ने बताया कि जानवर की पहचान के लिए कैमरे लगाए गए हैं। कांबिंग में कोई जानवर नहीं मिला। ग्रामीणों से सतर्क रहने और बच्चों को खेतों की ओर न जाने देने की अपील की गई है। संवाद