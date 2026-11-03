फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   leopard attack girl cage four trap cameras installed in lakhimpur kheri

लखीमपुर खीरी: बच्ची पर हमले के बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया गया पिंजरा, चार ट्रैप कैमरे भी लगाए

Tue, 03 Nov 2026 09:22 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Mukesh Kumar Updated Tue, 03 Nov 2026 09:22 PM IST
सार

निघासन इलाके के मंझरा पूरब गांव में मासूम बच्ची पर तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग की टीम ने इलाके में पिंजरा लगाया है। चार ट्रैप कैमरे में भी लगाए गए हैं।  

विज्ञापन
leopard attack girl cage four trap cameras installed in lakhimpur kheri
वन विभाग की टीम ने लगाया पिंजरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके के मंझरा पूरब गांव में पांच वर्षीय बच्ची मनप्रीत कौर पर तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग ने उसकी निगरानी और पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए घटनास्थल के पास ही एक पिंजरा लगाया गया है। इसके साथ ही उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चार ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई है।

विज्ञापन


रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए घटनास्थल के आसपास पिंजरा और चार ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। वन कर्मियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और उसे जल्द पकड़ा जा सके। उधर, तेंदुए के हमले में घायल मनप्रीत कौर का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
विज्ञापन


बच्ची के पिता जसविंदर सिंह बिट्टू ने बताया कि बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर उपचार कराया जा रहा है। उसकी हालत ठीक है। घटना के बाद से गांव के लोगों में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द तेंदुए को पकड़ने और क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पिता ने शोर मचाकर तेंदुए से बेटी को बचाया 
मझरा पूरब गांव में पांच वर्षीय मनप्रीत को तेंदुए के जबड़े से बचाने के लिए उसके पिता जसविंदर सिंह बिट्टू ने अपनी जान की परवाह नहीं की। जब तेंदुए ने हमला किया तो घर के आंगन में मनप्रीत अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ी थी। 

जसविंदर सिंह बिट्टू ने बताया कि अचानक तेंदुआ झपटा और बच्ची को खींचकर ले जाने लगा तो तो उन्हें कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद हिम्मत दिखाते हुए वे आगे बढ़े और तेंदुए को रोकने का प्रयास करने लगे। 
उनके न तो हाथ में कुछ था न ही आसपास। इस पर वह जोर-जोर से शोर करने लगे। और तेंदुए के पीछे दौड़े। परिवार के अन्य लोग भी शोर मचाने लगे। इस पर तेंदुआ बच्ची को छोड़कर भाग गया और इस तरह बच्ची की जान बच सकी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed