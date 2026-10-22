Lakhimpur Kheri News: करवाचौथ का रंग चढ़ा, शृंगार बाजार चमका

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

चूड़ी बाजार में सबसे अधिक रौनक है। जयपुरी लाख के सेट और रजवाड़ी कंगन महिलाओं की पसंद बने हुए हैं। वहीं, मेन रोड और ब्यूटी पार्लर के बाहर मेहंदी लगाने वालों की दुकानें भी सज गई हैं।चूड़ी विक्रेता शादाब, शारिक, निहाल, हृदेश, राशिद और शोएब ने बताया कि खरीदारी शुरू हो चुकी है। जयपुरी लाख के सेट, चूड़ा और रजवाड़ी कंगन के अलावा करवा स्पेशल कांच की चूड़ियां, बोरोसिल कांच के कड़े और एडी कड़े भी पसंद किए जा रहे हैं। दुकानदारों को करवाचौथ से एक दिन पहले तक बाजार में और रौनक बढ़ने की उम्मीद है।बाजार में चूड़ियां खरीद रहीं खुशबू सिंह, रश्मि और मीतिका ने बताया कि वे करवाचौथ के लिए अभी से खरीदारी कर रही हैं। त्योहार से एक दिन पहले मेहंदी लगवाएंगी। बजट के हिसाब से साड़ी और लहंगा भी खरीदेंगी। मुख्य मार्ग और ब्यूटी पार्लर के बाहर मेहंदी लगाने वालों के यहां 100 रुपये में मेहंदी लगाई जा रही है।महिलाओं के मुताबिक, ऑनलाइन खरीदारी भी की जा रही है, लेकिन चूड़ियां और मेकअप का सामान दुकानों पर देखकर खरीदना ज्यादा पसंद है। रंग और डिजाइन अपनी पसंद से चुनने के लिए वे बाजार पहुंच रही हैं। त्योहार के साथ बाजार में पारंपरिक शृंगार की रौनक लौट आई है।चूड़ियों व कंगन के दाम (रुपये में)सामानकीमतजयपुरी लाख सेट300 से 1,500रजवाड़ी कंगन500 से 2,000करवा स्पेशल कांच की चूड़ियां 100 से 200 रुपये दर्जनबोरोसिल कांच के कड़े 100 से 300एडी कड़ा 500 से 2,000 तकनोट : दाम बाजार के मुताबिक लिए गए हैं।