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Lakhimpur Kheri News: जेई निलंबित, लाइनमैन और एसएसओ सेवा से बर्खास्त, एफआईआर भी होगी

Thu, 17 Sep 2026 11:52 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 17 Sep 2026 11:52 PM IST
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JE suspended, lineman and SSO dismissed from service, FIR will also be lodged
लखीमपुर खीरी/मैगलगंज। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से आठ वर्षीय कक्षा दो की छात्रा गोल्डी की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। जेई राजू सागर को निलंबित और लाइनमैन श्याम सिंह और एसएसओ सूरज को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। लाइनमैन और एसएसओ पर एफआईआर के लिए तहरीर भी दी गई।
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इधर, पोस्टमाॅर्टम के बाद बृहस्पतिवार को गोल्डी का शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। बेटी को अंतिम विदाई देते समय परिजनों की आंखें नम रहीं।
मोहम्मदी डिवीजन के मुबारकपुर उपकेंद्र से जुड़े खूंटी बुजुर्ग निवासी लालाराम की आठ वर्ष की बेटी गोल्डी बुधवार टूटे एचटी लाइन की चपेट में आ गई थी। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने बताया कि तार सुबह साढ़े 10 बजे टूट गया था। एक बजे के आसपास कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन न तो तार सही कराया न ही सप्लाई बंद की। दो बजे के बाद स्कूल से लौटी गोल्डी घर जाने के बाद वह खाने की चीज देने के लिए दुकान जा रही थी कि वह तार की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मोहम्मदी डिवीजन के अधिशासी अभियंता रंजीत कुमार ने बताया कि लाइनमैन और एसएसओ पर एफआईआर के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है।
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