Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:07 PM IST
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-योग शिविर : गुरु नानक इंटर कॉलेज में भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर का आयोजन सुबह सात बजे से।
-पेराई सत्र : गोला की बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
-पूजन : किसान सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर के पेराई सत्र के शुभारंभ पर पूजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
-धनुष यज्ञ : सिंगाही के 107 श्रीरामलीला मेला महोत्सव रामबरात का मंचन शाम चार बजे से
-भजन संध्या : निघासन में श्री श्याम जन्मोत्सव के मौके पर भजन संध्या का आयोजन रात नौ बजे से।
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-पेराई सत्र : गोला की बजाज हिन्दुस्थान शुगर लिमिटेड के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
-पूजन : किसान सहकारी चीनी मिल संपूर्णानगर के पेराई सत्र के शुभारंभ पर पूजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
-धनुष यज्ञ : सिंगाही के 107 श्रीरामलीला मेला महोत्सव रामबरात का मंचन शाम चार बजे से
-भजन संध्या : निघासन में श्री श्याम जन्मोत्सव के मौके पर भजन संध्या का आयोजन रात नौ बजे से।