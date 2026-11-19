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रॉयल फूड्स डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर टॉस जीतकर रॉयल ने पहले गेंदबाजी चुनी। ट्राइडेंट की टीम 23.1 ओवर में 65 रन पर सिमट गई। विराट बाजपेयी ने सर्वाधिक 13 रन बनाए। रॉयल के अभिजीत, प्रयाग वर्मा और हार्दिक सैनी ने दो-दो विकेट लिए।जवाब में रॉयल ने 12.5 ओवर में एक विकेट खोकर 69 रन बना लिए। वरेण्य त्यागी ने 29 और राघव शुक्ला ने 19 रन बनाए।वरेण्य त्यागी को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। मुख्य अतिथि डॉ. विजय प्रकाश वर्मा और विशिष्ट अतिथि डॉ. मोहित वर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान अभिषेक शुक्ला, अजय शर्मा, फारुख हसन, राकेश कुमार गुप्ता, नीरज शुक्ला, रवि शंकर तिवारी, मालिक इरफान, मासी अहमद खान और श्याम मोहन श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।