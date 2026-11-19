Lakhimpur Kheri News: पिता की हत्या मामले में आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 19 Nov 2026 11:45 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। एडीजे वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत ने ग्राम परसोला थाना हैदराबाद निवासी करन को अपने पिता रामसेवक की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अपर्याप्त पाया। यह घटना एक फरवरी 2020 को हुई थी।
अभियोजन पक्ष ने करन पर पारिवारिक कलह के चलते डंडे से रामसेवक की हत्या करने का आरोप लगाया था। मृतक की पत्नी प्रेमा देवी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन विचारण के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अदालत ने पाया कि अभियोजन के तथ्य साक्षी सुनीता देवी, दिनेश कुमार, आशीष कुमार और प्रमोद कुमार ने घटना का समर्थन नहीं किया। इनमें से कई गवाहों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। किसी भी साक्षी ने करन को हत्या करते हुए नहीं देखा था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा बरामद किया था।
विज्ञापन
विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में डंडे पर रक्त पाया गया, लेकिन रक्त का मूल निर्धारित नहीं हो सका। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि रक्त समूह की वैज्ञानिक पुष्टि के अभाव में हथियार की बरामदगी महत्वहीन है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां पूरी नहीं जुड़तीं। अभियुक्त करन ने अपने बयान में स्वयं को निर्दोष बताया था।
विज्ञापन
अदालत ने करन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त कर दिया गया। जामिनदारों को उनके दायित्व से मुक्त किया गया। करन को एक सप्ताह के भीतर 50,000 रुपये का स्व-बंधपत्र और इसी धनराशि की एक जमानत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यह अपील न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए है।