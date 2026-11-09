Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 09 Nov 2026 10:59 PM IST
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-योग शिविर : भारतीय योग संस्थान की ओर से गुरुनानक इंटर कॉलेज में योग शिविर सुबह सात बजे से।
-अन्नकूट पूजा : निघासन के रकेहटी स्थित ठाकुरद्वारा में अन्नकूट पूजा सुबह 10 बजे से।
-गोवर्धन पूजा : मितौली क्षेत्र के रामनगर गांव में सामूहिक गोवर्धन पूजा सुबह 10 बजे से।
-डोंगा पूजन : अमीरनगर में कुंभी चीनी मिल में पेराई सत्र के लिए डोंगा पूजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
-अन्नकूट महोत्सव : गोला के श्री राम जानकी मंदिर में अन्नकूट भोग महोत्सव शाम सात बजे से।
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-अन्नकूट पूजा : निघासन के रकेहटी स्थित ठाकुरद्वारा में अन्नकूट पूजा सुबह 10 बजे से।
-गोवर्धन पूजा : मितौली क्षेत्र के रामनगर गांव में सामूहिक गोवर्धन पूजा सुबह 10 बजे से।
-डोंगा पूजन : अमीरनगर में कुंभी चीनी मिल में पेराई सत्र के लिए डोंगा पूजन पूर्वाह्न 11 बजे से।
-अन्नकूट महोत्सव : गोला के श्री राम जानकी मंदिर में अन्नकूट भोग महोत्सव शाम सात बजे से।