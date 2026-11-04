Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 04 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
खेलकूद प्रतियोगिता : बेसिक विभाग की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता लालपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह नाै बजे से।
-युवा संसद कार्यक्रम : मेरा युवा भारत की ओर से विकास भवन सभागार में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
-मेकिंग एवं सेलिंग प्रशिक्षण : इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सॉफ्ट टॉयज मेकिंग एवं सेलिंग प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
-गोपाल की लीला का मंचन : गोला के खेतौसा गांव की तृतीय श्री विष्णु महायज्ञ के छठवें दिन एकादशी व्रत की महिमा भक्त गोपाल की लीला का मंचन दोपहर एक बजे से।
-लक्ष्मण शक्ति का मंचन : तिकुनिया रामलीला मेला में लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन शाम चार बजे से।
-संगीत सम्मेलन : शहर के दशहरा मेला के सांस्कृतिक मंच पर आमंत्रित कलाकारों की तरफ से संगीत सम्मेलन का आयोजन रात आठ बजे से।
विज्ञापन
-युवा संसद कार्यक्रम : मेरा युवा भारत की ओर से विकास भवन सभागार में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
-मेकिंग एवं सेलिंग प्रशिक्षण : इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सॉफ्ट टॉयज मेकिंग एवं सेलिंग प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
-गोपाल की लीला का मंचन : गोला के खेतौसा गांव की तृतीय श्री विष्णु महायज्ञ के छठवें दिन एकादशी व्रत की महिमा भक्त गोपाल की लीला का मंचन दोपहर एक बजे से।
विज्ञापन
-लक्ष्मण शक्ति का मंचन : तिकुनिया रामलीला मेला में लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन शाम चार बजे से।
-संगीत सम्मेलन : शहर के दशहरा मेला के सांस्कृतिक मंच पर आमंत्रित कलाकारों की तरफ से संगीत सम्मेलन का आयोजन रात आठ बजे से।