Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-युवा संसद कार्यक्रम : मेरा युवा भारत की ओर से विकास भवन सभागार में विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।-मेकिंग एवं सेलिंग प्रशिक्षण : इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सॉफ्ट टॉयज मेकिंग एवं सेलिंग प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।-गोपाल की लीला का मंचन : गोला के खेतौसा गांव की तृतीय श्री विष्णु महायज्ञ के छठवें दिन एकादशी व्रत की महिमा भक्त गोपाल की लीला का मंचन दोपहर एक बजे से।-लक्ष्मण शक्ति का मंचन : तिकुनिया रामलीला मेला में लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन शाम चार बजे से।-संगीत सम्मेलन : शहर के दशहरा मेला के सांस्कृतिक मंच पर आमंत्रित कलाकारों की तरफ से संगीत सम्मेलन का आयोजन रात आठ बजे से।