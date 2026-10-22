Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-मतदान : जनपद के 85 बूथों पर शिक्षक व स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान सुबह आठ बजे से।

-लंका दहन : मोहम्मदी में मेला श्री रामलीला में सीता खोज, लंका दहन की लीला का मंचन शाम चार बजे से।

-राम जन्म : मितौली के संडिलवा गांव की रामलीला में श्रीराम जन्म, मुनि आगमन और ताड़का वध की लीला का मंचन शाम सात बजे से।

-भरत मिलाप : धौरहरा की राम लीला में भरत मिलाप का मंचन शाम सात बजे से।

-योग शिविर : भारतीय योग संस्थान की ओर से शास्त्री नगर के महाकालेश्वर मंदिर में योग शिविर सुबह सात बजे से।