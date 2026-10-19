Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 19 Oct 2026 11:44 PM IST
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-भंडारा : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग के शिवमंदिर परिसर में विशाल भंडारा पूर्वाह्न 11 बजे से।
-लंका दहन : गोला की रामलीला में लंका दहन का मंचन शाम चार बजे से।
-रावण वध : लखीमपुर में आयोजित रामलीला में मेला मैदान में रावण वध का मंचन व पुतला दहन शाम छह बजे से।
-मूर्ति विसर्जन : अमीरनगर में बस्तौली दुर्गा माता मंदिर की मूर्तियों का विसर्जन दोपहर 12 बजे से।
-मां दुर्गा जागरण : मितौली कस्बे में ओम भोले शिव शक्ति कांवड़ियां सेवा समिति की ओर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास प्रथम विशाल मां दुर्गा जागरण शाम सात बजे से।
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-लंका दहन : गोला की रामलीला में लंका दहन का मंचन शाम चार बजे से।
-रावण वध : लखीमपुर में आयोजित रामलीला में मेला मैदान में रावण वध का मंचन व पुतला दहन शाम छह बजे से।
-मूर्ति विसर्जन : अमीरनगर में बस्तौली दुर्गा माता मंदिर की मूर्तियों का विसर्जन दोपहर 12 बजे से।
-मां दुर्गा जागरण : मितौली कस्बे में ओम भोले शिव शक्ति कांवड़ियां सेवा समिति की ओर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास प्रथम विशाल मां दुर्गा जागरण शाम सात बजे से।