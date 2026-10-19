Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-लंका दहन : गोला की रामलीला में लंका दहन का मंचन शाम चार बजे से।

-रावण वध : लखीमपुर में आयोजित रामलीला में मेला मैदान में रावण वध का मंचन व पुतला दहन शाम छह बजे से।

-मूर्ति विसर्जन : अमीरनगर में बस्तौली दुर्गा माता मंदिर की मूर्तियों का विसर्जन दोपहर 12 बजे से।

-मां दुर्गा जागरण : मितौली कस्बे में ओम भोले शिव शक्ति कांवड़ियां सेवा समिति की ओर से कस्तूरबा गांधी विद्यालय के पास प्रथम विशाल मां दुर्गा जागरण शाम सात बजे से।

-भंडारा : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग के शिवमंदिर परिसर में विशाल भंडारा पूर्वाह्न 11 बजे से।