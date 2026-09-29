Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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हड़ताल : पलिया, निघासन बस यूनियन की हड़ताल सुबह नाै बजे से।

जनसुनवाई : सेवा सप्ताह के तहत नगर पालिका परिषद लखीमपुर में जनसुनवाई शिविर सुबह दस बजे से।

कीर्तन : पड़रियातुला कस्बा स्थित गुरुद्वारा में संत समागम व कीर्तन का आयोजन सुबह 10 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही कस्बे के शिव मंदिर में आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर एक बजे से।

योग शिविर : कायस्थ धर्मशाला में भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर सुबह सात बजे से।