Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 29 Sep 2026 12:37 AM IST
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योग शिविर : कायस्थ धर्मशाला में भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर सुबह सात बजे से।
हड़ताल : पलिया, निघासन बस यूनियन की हड़ताल सुबह नाै बजे से।
जनसुनवाई : सेवा सप्ताह के तहत नगर पालिका परिषद लखीमपुर में जनसुनवाई शिविर सुबह दस बजे से।
कीर्तन : पड़रियातुला कस्बा स्थित गुरुद्वारा में संत समागम व कीर्तन का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही कस्बे के शिव मंदिर में आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर एक बजे से।
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हड़ताल : पलिया, निघासन बस यूनियन की हड़ताल सुबह नाै बजे से।
जनसुनवाई : सेवा सप्ताह के तहत नगर पालिका परिषद लखीमपुर में जनसुनवाई शिविर सुबह दस बजे से।
कीर्तन : पड़रियातुला कस्बा स्थित गुरुद्वारा में संत समागम व कीर्तन का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : सिंगाही कस्बे के शिव मंदिर में आठ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा दोपहर एक बजे से।