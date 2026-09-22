Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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आयुष चिकित्सा शिविर : 11वें आयुर्वेद दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खीरी टाउन में आयुष चिकित्सा शिविर सुबह 10 बजे से।

फुटबॉल टूर्नामेंट : गोला के स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच पूर्वाह्न 11 बजे से खेले जाएंगे।

कबड्डी : सिंगाही कस्बे में बामन द्वादशी के मौके पर तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता दोपहर 12 बजे से।

जल विहार यात्रा : फरधान क्षेत्र के कैमहरा के ठाकुरद्वारा से जल विहार यात्रा दोपहर एक बजे से।

कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।

रामलीला: निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।

एथलेटिक्स : गोला कृषक समाज इंटर कॉलेज के मैदान पर एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।