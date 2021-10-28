Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 21 Aug 2026 12:25 AM IST
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-कुश्ती : फरधान कस्बे के किसान इंटर काॅलेज में मंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
-कबड्डी प्रतियोगिता : एसएसबी की 39वीं वाहिनी में अंतर-क्षेत्रक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-श्रीरुद्र महायज्ञ : गोला गोकर्णनाथ के गांव शेरपुर में श्रीरुद्र महायज्ञ का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-कथा : धौरहरा के नारायणेश्वर मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।
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-कबड्डी प्रतियोगिता : एसएसबी की 39वीं वाहिनी में अंतर-क्षेत्रक कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-श्रीरुद्र महायज्ञ : गोला गोकर्णनाथ के गांव शेरपुर में श्रीरुद्र महायज्ञ का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-कथा : धौरहरा के नारायणेश्वर मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर एक बजे से।