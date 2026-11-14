Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज

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-युवा संसद : बिजुआ के रामलक्षणा गांव में स्वर्गीय राजाराम सिंह स्मारक विद्यालय में नशा मुक्त युवा पर आधारित पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

-बाल दिवस : शहर के अलावा बिजुआ के परिषदीय विद्यालयों में बाल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-बाल मेला : बेहजम के उच्च प्राथमिक विद्यालय रुकनापुर में बाल मेला का आयोजन सुबह 10 बजे से।

-पेराई सत्र : बजाज चीनी मिल खंभारखेड़ा व गोला का पेराई सत्र का पूजन सुबह 11 बजे से।

-झांकी : सिंगाही में चल रहे 107वें श्रीरामलीला मेला महोत्सव कार्यक्रम में झांकी कार्यक्रम शाम चार बजे से।

-कवि सम्मेलन : निघासन के रकेहटी स्थित वरदान पैलेस में अखिल भारतीय कवि सम्मलेन का आयोजन रात आठ बजे से।

-पेराई सत्र : बेलरायां सरजू सहकारी चीनी मिल में नवीन गन्ना पेराई सत्र 2026-27 का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।