Lakhimpur Kheri News: सरसों मिनी किट की 86.58 फीसदी बुकिंग पूरी

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कृषि विभाग के अनुसार, सामान्य सरसों बीज के 121 क्विंटल लक्ष्य के मुकाबले 13 क्विंटल और गेहूं बीज के 18 हजार क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष 7,332 क्विंटल की बुकिंग हुई है।जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने किसानों से अनुदान पर सरसों और गेहूं का बीज व निशुल्क सरसों मिनी किट लेने के लिए विभागीय पोर्टल upagriculture.gov.in पर जल्द बुकिंग कराने की अपील की है। पहले बुकिंग करा चुके किसान संबंधित राजकीय कृषि बीज भंडार से बीज प्राप्त कर लें। किसानों की सुविधा के लिए सभी राजकीय कृषि बीज भंडार दो दिन और पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार खुले रहेंगे।