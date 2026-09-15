Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 15 Sep 2026 01:44 AM IST
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सट्टा प्रदर्शन : शहर से सटे गन्ना समिति लखीमपुर में समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे से।
सट्टा सर्वे प्रदर्शन : मोहम्मदी कस्बे की गन्ना समिति में गन्ना किसान सट्टा सर्वे प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे से।
गणेश चतुर्थी : गोला की कृष्णा वाटिका और खुटार रोड पर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इंजीनियरिंग दिवस : राजकीय पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग दिवस पर कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
प्रदर्शन : भाकपा माले का प्रदर्शन और ज्ञापन कलेक्ट्रेट में दोपहर 12 बजे से।
सुंदर पाठ : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित शिव मंदिर परिसर में सुंदर पाठ का आयोजन शाम 5 बजे से।
सामूहिक पाठ : मोहम्मदी कस्बे के शंकरपुर छावनी स्थित शिव मंदिर में सामूहिक श्रीहनुमान चालीसा पाठ शाम 6 बजे से।
जेसीआई सप्ताह समापन : शहर के अभिनंदन सभागार में जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह समापन समारोह का आयोजन शाम 7 बजे से।
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सट्टा सर्वे प्रदर्शन : मोहम्मदी कस्बे की गन्ना समिति में गन्ना किसान सट्टा सर्वे प्रदर्शन मेला सुबह 10 बजे से।
गणेश चतुर्थी : गोला की कृष्णा वाटिका और खुटार रोड पर गणेश चतुर्थी कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इंजीनियरिंग दिवस : राजकीय पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग दिवस पर कार्यक्रम सुबह 11 बजे से।
प्रदर्शन : भाकपा माले का प्रदर्शन और ज्ञापन कलेक्ट्रेट में दोपहर 12 बजे से।
सुंदर पाठ : बेलरायां रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित शिव मंदिर परिसर में सुंदर पाठ का आयोजन शाम 5 बजे से।
सामूहिक पाठ : मोहम्मदी कस्बे के शंकरपुर छावनी स्थित शिव मंदिर में सामूहिक श्रीहनुमान चालीसा पाठ शाम 6 बजे से।
जेसीआई सप्ताह समापन : शहर के अभिनंदन सभागार में जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह समापन समारोह का आयोजन शाम 7 बजे से।