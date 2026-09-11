Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 11 Sep 2026 11:01 PM IST
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-महायज्ञ : धौरहरा के रामवाटिका मंदिर में अखंड सीताराम नाम जप कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-निशुल्क शिविर : मैगलगंज के लिधियाई गांव में निशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-शिक्षक सम्मान : गोला के नगर पालिका सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे से।
-कथा : फरधान के धौरहरा खुर्द गांव में पुराने शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
-बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता : जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह के तहत बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11 बजे से।
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-निशुल्क शिविर : मैगलगंज के लिधियाई गांव में निशुल्क मोतियाबिंद शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-शिक्षक सम्मान : गोला के नगर पालिका सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 11 बजे से।
-कथा : फरधान के धौरहरा खुर्द गांव में पुराने शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर दो बजे से।
-बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता : जेसीआई जनसंपर्क सप्ताह के तहत बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11 बजे से।