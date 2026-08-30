Lakhimpur Kheri News: झमाझम बारिश ने शहर की सड़कों को फिर बना दिया तालाब

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कुछ स्थानों पर काफी देर तक पानी जमा रहा। दोपहिया वाहन चालकों को विशेष परेशानी हुई। बलदेव नगर, गंगोत्री नगर, हिदायत नगर, राजगढ़ और नई बस्ती समेत कई मोहल्लों की गलियां और संपर्क मार्ग भी जलमग्न हो गए। जलभराव से लोगों को घरों से निकलने और आने-जाने में परेशानी हुई।शहर में हर साल बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है। नालों और नालियों की सफाई के बावजूद कई इलाकों में पानी की निकासी सुचारु नहीं हो पा रही है। शनिवार की बारिश ने फिर जलनिकासी व्यवस्था की स्थिति सामने ला दी। स्थानीय लोगों ने जलभराव वाले स्थानों पर स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की।नालों की विधिवत सफाई हुई है। जिन मार्गों पर जलभराव हुआ है, वह सिर्फ बारिश के दौरान ही हुआ होगा। तेज बारिश में कुछ जगहों पर पानी भरता है, लेकिन बारिश हल्की होते ही सारा पानी निकल जाता है।-संजय कुमार, ईओ नगर पालिका लखीमपुर