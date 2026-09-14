बरेली: प्रेमी को फंसाने के लिए खुद को भेजे धमकी भरे मैसेज, इंस्टाग्राम से खुली पोल, युवती पर रिपोर्ट दर्ज

साजिश का आरोप

अमन का आरोप है कि युवती ने उसे फंसाने के लिए खुद ही उसकी आईडी से संदेश भेजकर स्क्रीन की तस्वीरें तैयार की हैं। उसने भविष्य में भी ऐसी साजिश की आशंका जताई है। अमन ने कहा कि सामने आई तस्वीरें या तो एडिटेड हैं या एआई से बनाई गई हैं। चूंकि उसकी इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ा जीमेल अब युवती का है, इसलिए अमन अपनी आईडी की जानकारी बदलने में असमर्थ है।



जांच की मांग

अमन घिल्डियाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से जांच की गुहार लगाई है। उसने साइबर सेल के माध्यम से आईपी पता, आईएमईआई संख्या और पोर्ट संख्या की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। अमन का कहना है कि यह जांच उसे इस साजिश से बचा सकती है। बता दें कि बीते 14 मई को युवती के पिता ने अमन पर छेड़खानी का आरोप भी लगाया था। सीओ टू नितिन कुमार ने बताया कि युवक की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी