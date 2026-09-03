Lakhimpur Kheri News: संदिग्ध हालात में युवती की मौत, बिना सूचना दिए परिजन ने दफनाया शव

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ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि घटना से कुछ समय पहले युवती अपनी सहेली के साथ शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। वहां गैर-बिरादरी के दो युवक पहले से मौजूद थे। ग्रामीणों के अनुसार, युवती के दोनों युवकों में से एक के साथ प्रेम-प्रसंग की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। परिजन ने युवती को युवकों से बातचीत करते देख डांट-फटकार लगाई थी। इसके बाद युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।युवती की मौत के बाद परिजन की ओर से बिना पुलिस को सूचना दिए शव दफना दिए जाने से मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। फिलहाल मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचने के बाद पुलिस ने अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है।सीओ यादवेंद्र यादव ने बताया कि पुलिस को युवती की मौत के संबंध में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने अपने स्तर से तफ्तीश शुरू कर दी है। जांच के बाद ही युवती की मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।