Lakhimpur Kheri News: नौ दिन के उत्सव के बाद विदा हुए गणपति बप्पा
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:11 PM IST
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लखीमपुर खीरी। सुभाष पार्क में चल रहे सार्वजनिक श्री गणेश महोत्सव का मंगलवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हो गया। इससे पहले संकटा देवी स्थित सुभाष पार्क से गणेश प्रतिमा की विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी।
शोभायात्रा संकटा देवी से शुरू होकर सदर चौराहा, हमदर्द चौराहा और इमली चौराहा होते हुए मेला मैदान पहुंची। यहां से गणेश मूर्ति को वाहनों से शारदानगर ले जाया गया। आयोजकों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया।
शोभायात्रा के दौरान ढोल-नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूमते रहे। रास्तेभर गुलाल उड़ाया गया और ‘गणपति बप्पा मोरया’ समेत विभिन्न जयकारे लगाए गए। इससे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया।
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आयोजक विकास रस्तोगी ने बताया कि नौ दिवसीय महोत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को प्रसाद वितरण और भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस दौरान योगेश सोनी, संतोष शाह, रोहित रस्तोगी, राहुल, अभय, अन्ना मराठा, संजय मराठा, राहुल मराठा, राजू रस्तोगी, ऋषि मराठा, सीताराम रस्तोगी मौजूद रहे।
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शोभायात्रा संकटा देवी से शुरू होकर सदर चौराहा, हमदर्द चौराहा और इमली चौराहा होते हुए मेला मैदान पहुंची। यहां से गणेश मूर्ति को वाहनों से शारदानगर ले जाया गया। आयोजकों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया।
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शोभायात्रा के दौरान ढोल-नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूमते रहे। रास्तेभर गुलाल उड़ाया गया और ‘गणपति बप्पा मोरया’ समेत विभिन्न जयकारे लगाए गए। इससे शहर का माहौल भक्तिमय हो गया।
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आयोजक विकास रस्तोगी ने बताया कि नौ दिवसीय महोत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोमवार को प्रसाद वितरण और भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस दौरान योगेश सोनी, संतोष शाह, रोहित रस्तोगी, राहुल, अभय, अन्ना मराठा, संजय मराठा, राहुल मराठा, राजू रस्तोगी, ऋषि मराठा, सीताराम रस्तोगी मौजूद रहे।