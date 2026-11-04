Lakhimpur Kheri News: कल से शुरू होगा मुफ्त राशन वितरण, 30 तक मिलेगा अनाज

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राशन वितरण सुबह आठ से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो से शाम छह बजे तक होगा। कार्डधारक वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी सुविधा से भी राशन ले सकेंगे। 30 नवंबर को वितरण के अंतिम दिन आधार प्रमाणीकरण नहीं होने पर मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए खाद्यान्न मिलेगा।जिला पूर्ति अधिकारी ने ई-केवाईसी नहीं कराने वाले सदस्यों से नजदीकी कोटे की दुकान पर प्रक्रिया पूरी कराने की अपील की है। इसके साथ ही कोटे की दुकानों पर आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बनाए जाएंगे। अंत्योदय और छह या अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर जोर रहेगा। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनवाने में कोटेदार सहयोग करेंगे।ग्रामीण क्षेत्रों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की पात्र गृहस्थी महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। राशन वितरण में अनियमितता या असुविधा होने पर कार्डधारक संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर सकेंगे।