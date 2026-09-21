फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Forest land hurdle from Sankata Devi to Lalpur ends, four-lane road cleared

Lakhimpur Kheri News: संकटा देवी से लालपुर तक वन भूमि की अड़चन खत्म, फोरलेन का रास्ता साफ

Mon, 21 Sep 2026 11:50 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 21 Sep 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
Forest land hurdle from Sankata Devi to Lalpur ends, four-lane road cleared
लखीमपुर खीरी। संकटा देवी चौराहे से लालपुर तिराहे तक फोरलेन निर्माण में आ रही वन भूमि की अड़चन अब खत्म हो गई है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है।
विज्ञापन

अब पीडब्ल्यूडी को वन विभाग के खाते में 47.50 लाख रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। तत्कालीन सीडीओ अभिषेक कुमार के प्रयास से 32 करोड़ रुपये में इस परियोजना को स्वीकृति मिली थी।
विज्ञापन

बजट मिलने के बाद भूमि पूजन भी कर दिया गया था। इसी बीच वन विभाग ने फोरलेन में कुछ हिस्सा अपनी भूमि का बताते हुए आपत्ति लगा दी। इससे निर्माण कार्य अटक गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

वन विभाग ने सड़क निर्माण से प्रभावित वन भूमि के बदले दूसरी जगह जमीन उपलब्ध कराने की शर्त रखी थी। इसके बाद प्रशासन ने मोहम्मदी तहसील के शंकरपुर राजा गांव में 1.845 हेक्टेयर जमीन वन विभाग को देने की प्रक्रिया शुरू की। मामला केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय तक पहुंचा। अब मंत्रालय से सड़क निर्माण की अनुमति मिल गई है।

डीएफओ तापस मिहिर ने पीडब्ल्यूडी को पत्र भेजकर 47.50 लाख रुपये जमा कराने के लिए कहा है। इस धनराशि से जमीन और पौधरोपण से संबंधित कार्य किए जाने हैं। पीडब्ल्यूडी की ओर से रकम जमा किए जाने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।
फोरलेन बनने से संकटा देवी चौराहे से लालपुर तिराहे तक यातायात को राहत मिलेगी। शहर के इस प्रमुख मार्ग की सड़क क्षमता बढ़ने से आवागमन भी सुगम होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed