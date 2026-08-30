Lakhimpur Kheri News: चार सितंबर तक होंगे आईटीआई में पहले चरण के प्रवेश

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आईटीआई के नोडल प्रधानाचार्य पीके शाक्यवार ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को चयन पत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और दो फोटो समेत अन्य जरूरी अभिलेख साथ लाने होंगे। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर चयन परिणाम देख सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के फोन पर पहले ही जानकारी दे दी गई है।आईटीआई लखीमपुर और फूलबेहड़ संस्थान के चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, लखीमपुर खीरी पहुंचना होगा। चंदनचौकी, मोहम्मदी, कुंभी, धौरहरा और निघासन के चयनित अभ्यर्थी अपने संबंधित संस्थानों में प्रवेश लेंगे। अभ्यर्थियों से निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।