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Lakhimpur Kheri News: घर में घुसकर मारपीट में छह के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी

Thu, 17 Sep 2026 12:35 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:35 AM IST
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FIR lodged against six for entering house and assaulting
धौरहरा। सिसैया खुर्द गांव में घर में घुसकर महिलाओं समेत पांच लोगों से लाठी-डंडों से मारपीट के मामले में पुलिस ने तीन नामजद और तीन अज्ञात समेत छह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
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पीड़ित ने मारपीट के पीछे प्रधान के पति भग्गू खां और मन्ना खां का हाथ होने का आरोप लगाया है। सिसैया खुर्द निवासी कैलाश कुमार ने तहरीर में बताया कि 14 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे सिसैया कलां निवासी फुरकान समेत तीन अज्ञात लोग लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए।
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आरोप है कि उन्होंने उनकी मां शकुंतला देवी और मन्नो देवी से गाली-गलौज कर मारपीट की। महेश देवी, राधेश्याम और लवकुश बचाने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। कैलाश की तहरीर पर पुलिस ने फुरकान, भग्गू खां, मन्ना खां और तीन अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता बुधवार को एसपी से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष भाजपा को बदनाम करने की साजिश कर रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

सपा नेता वरुण यशपाल चौधरी, शिक्षा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर और कांग्रेस नेता उदयभान सिंह ने गांव पहुंचकर लोगों का हाल जाना। उन्होंने निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। संवाद
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