Lakhimpur Kheri News: सीमा पार ले जाई जा रही खाद और गेहूं जब्त, पांच नेपाली पकड़े

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कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 70वीं वाहिनी की डी समवाय, बीओपी बेहिन्वाकुआं की टीम ने सूचना पर कार्रवाई की। सुबह करीब 8:15 बजे सीमा स्तंभ संख्या 680/13 और 681 के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 मीटर भारत की ओर नेपाल ले जाया जा रहा सामान पकड़ा गया। विज्ञापन

कमांडेंट ने बताया कि सीमा पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी है। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 70वीं वाहिनी की डी समवाय, बीओपी बेहिन्वाकुआं की टीम ने सूचना पर कार्रवाई की। सुबह करीब 8:15 बजे सीमा स्तंभ संख्या 680/13 और 681 के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 मीटर भारत की ओर नेपाल ले जाया जा रहा सामान पकड़ा गया।कमांडेंट ने बताया कि सीमा पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी है।

लखीमपुर खीरी। भारत-नेपाल सीमा पर शनिवार सुबह एसएसबी ने अवैध रूप से सामान ले जा रहे पांच नेपाली नागरिकों को पकड़ लिया। जवानों ने पांच साइकिलों के साथ चार बोरी यूरिया, तीन बोरी डीएपी और एक बोरी गेहूं जब्त किया। सभी को कस्टम कार्यालय मिहींपुरवा को सौंप दिया गया।