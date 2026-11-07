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Lakhimpur Kheri News: सीमा पार ले जाई जा रही खाद और गेहूं जब्त, पांच नेपाली पकड़े

Sat, 07 Nov 2026 11:21 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 07 Nov 2026 11:21 PM IST
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Fertilizer and wheat being transported across the border seized, five Nepalese arrested
एसएसबी की गिरफ्त में पांच नेपाली नागरिक। स्रोत: एसएसबी
लखीमपुर खीरी। भारत-नेपाल सीमा पर शनिवार सुबह एसएसबी ने अवैध रूप से सामान ले जा रहे पांच नेपाली नागरिकों को पकड़ लिया। जवानों ने पांच साइकिलों के साथ चार बोरी यूरिया, तीन बोरी डीएपी और एक बोरी गेहूं जब्त किया। सभी को कस्टम कार्यालय मिहींपुरवा को सौंप दिया गया।
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कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में 70वीं वाहिनी की डी समवाय, बीओपी बेहिन्वाकुआं की टीम ने सूचना पर कार्रवाई की। सुबह करीब 8:15 बजे सीमा स्तंभ संख्या 680/13 और 681 के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 मीटर भारत की ओर नेपाल ले जाया जा रहा सामान पकड़ा गया।
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कमांडेंट ने बताया कि सीमा पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए निगरानी और कार्रवाई जारी है।
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