लखीमपुर खीरी: बिजली के खंभे से जुड़े अर्थिंग तार में उतरा करंट, चपेट में आने से किसान की मौत

लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह खेत में घास काटते समय एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा पड़ोसी गांव हुसैनपुरवा सिसैया के पश्चिम स्थित खेत में हुआ। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया।

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