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उद्घाटन पर तहसील कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और तहसील परिसर में आए आम नागरिकों ने डेमो ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट डालकर मतदान की प्रक्रिया को समझा। कार्यक्रम के दौरान लोगों को बताया कि बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबाने के बाद वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड तक उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह की पर्ची दिखाई देती है, जिससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकते हैं। इस संबंध में मास्टर ट्रेनर नरेश कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर तहसील में ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत यह केंद्र स्थापित किया गया है, ताकि आमजन आसानी से मतदान प्रक्रिया सीख सकें।वहीं, मास्टर ट्रेनर रविंदर जीत सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर वोटर का जागरूक होना आवश्यक है। संवाद