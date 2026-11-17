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ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. हरिराम वर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवि मोहन गुप्ता के प्रयासों से ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है। संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सकों की कुशल टीम और बेहतर प्रबंधन के चलते सर्जरी की सुविधाओं का विस्तार हुआ है। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि एक ही दिन में कई जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की गईं। इनमें गुड्डी बानो के बाएं पैर में घुटने के नीचे की हड्डी, विकास कुमार के दाहिने पैर और कॉलर बोन, रामू सिंह के बाएं पैर की पटेला बोन से संबंधित ऑपरेशन शामिल रहे। वहीं, शिवा मिश्रा के हाथ की अंगुली और पैर की हड्डी का के-वायर तकनीक से सफल ऑपरेशन किया गया। विज्ञापन विज्ञापन



इन सर्जरी में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. हरिराम वर्मा, डॉ. फैसल अहमद, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. शशांक मोहन, एनेस्थेटिक डॉ. जयराम, ईएमओ डॉ. अमन अंसारी और डॉ. एसपी सिंह की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. हरिराम वर्मा ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रवि मोहन गुप्ता के प्रयासों से ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्थाओं में लगातार सुधार हो रहा है। संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सकों की कुशल टीम और बेहतर प्रबंधन के चलते सर्जरी की सुविधाओं का विस्तार हुआ है।उन्होंने बताया कि एक ही दिन में कई जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की गईं। इनमें गुड्डी बानो के बाएं पैर में घुटने के नीचे की हड्डी, विकास कुमार के दाहिने पैर और कॉलर बोन, रामू सिंह के बाएं पैर की पटेला बोन से संबंधित ऑपरेशन शामिल रहे। वहीं, शिवा मिश्रा के हाथ की अंगुली और पैर की हड्डी का के-वायर तकनीक से सफल ऑपरेशन किया गया।इन सर्जरी में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. हरिराम वर्मा, डॉ. फैसल अहमद, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. शशांक मोहन, एनेस्थेटिक डॉ. जयराम, ईएमओ डॉ. अमन अंसारी और डॉ. एसपी सिंह की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

लखीमपुर खीरी। ओयल स्थित मिनी ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं ने नई रफ्तार पकड़ी है। यहां चिकित्सकों की टीम ने एक ही दिन में आठ सफल सर्जरी कर उपलब्धि हासिल की। एक्स-रे मशीन समेत अन्य जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद सेंटर में ऑपरेशन की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे दुर्घटनाओं में घायल और हड्डी संबंधी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही उपचार की सुविधा मिल रही है।