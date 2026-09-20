Lakhimpur Kheri News: महानगर गए श्रमिकों के कारण अटकी जॉबकार्ड की ई-केवाईसी

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जिले में करीब छह महीने पहले ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए थे। कुल 2,76,215 सक्रिय जॉबकार्ड धारकों में से 2,63,828 की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 12,387 की प्रक्रिया अटकी है।विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और सक्रिय जॉबकार्ड धारकों की ई-केवाईसी अब भी की जा रही है। मनरेगा की जगह अब सरकार ने नई योजना वीबीजीरामजी की शुरुआत की है।उपायुक्त श्रम रोजगार अमित सिंह परिहार ने बताया कि बिजुआ, लखीमपुर, मोहम्मदी और रमियाबेहड़ की प्रगति 95 प्रतिशत से कम है। बांकेगंज में 96.47, बेहजम में 95.2 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है। धौरहरा में सबसे ज्यादा 98.62 प्रतिशत, ईसानगर में 96.18 और कुंभी गोला में 95.8 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है।रमियाबेहड़ में 94.73, लखीमपुर में 94.79, मोहम्मदी में 94.73 और बिजुआ में 94.82 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है। उन्होंने बताया कि कम प्रगति वाले ब्लॉकों के बीडीओ को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।