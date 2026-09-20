Lakhimpur Kheri News: महानगर गए श्रमिकों के कारण अटकी जॉबकार्ड की ई-केवाईसी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 20 Sep 2026 11:39 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जिले में 12,387 जॉबकार्ड धारक श्रमिकों की ई-केवाईसी अब तक नहीं हो सकी है। अधिकारियों का मानना है कि इनमें से कई श्रमिक रोजगार के लिए महानगरों में चले गए हैं, जिससे ई-केवाईसी का आंकड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। अब ई-केवाईसी न कराने वाले श्रमिकों के नाम सूची से हटाए जाएंगे। ई-केवाईसी कराने में खीरी को प्रदेश में 27वां स्थान मिला है।
जिले में करीब छह महीने पहले ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए थे। कुल 2,76,215 सक्रिय जॉबकार्ड धारकों में से 2,63,828 की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 12,387 की प्रक्रिया अटकी है।
विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और सक्रिय जॉबकार्ड धारकों की ई-केवाईसी अब भी की जा रही है। मनरेगा की जगह अब सरकार ने नई योजना वीबीजीरामजी की शुरुआत की है।
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उपायुक्त श्रम रोजगार अमित सिंह परिहार ने बताया कि बिजुआ, लखीमपुर, मोहम्मदी और रमियाबेहड़ की प्रगति 95 प्रतिशत से कम है। बांकेगंज में 96.47, बेहजम में 95.2 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है। धौरहरा में सबसे ज्यादा 98.62 प्रतिशत, ईसानगर में 96.18 और कुंभी गोला में 95.8 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है।
रमियाबेहड़ में 94.73, लखीमपुर में 94.79, मोहम्मदी में 94.73 और बिजुआ में 94.82 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है। उन्होंने बताया कि कम प्रगति वाले ब्लॉकों के बीडीओ को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
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जिले में करीब छह महीने पहले ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए थे। कुल 2,76,215 सक्रिय जॉबकार्ड धारकों में से 2,63,828 की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 12,387 की प्रक्रिया अटकी है।
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विभाग लगातार प्रयास कर रहा है और सक्रिय जॉबकार्ड धारकों की ई-केवाईसी अब भी की जा रही है। मनरेगा की जगह अब सरकार ने नई योजना वीबीजीरामजी की शुरुआत की है।
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उपायुक्त श्रम रोजगार अमित सिंह परिहार ने बताया कि बिजुआ, लखीमपुर, मोहम्मदी और रमियाबेहड़ की प्रगति 95 प्रतिशत से कम है। बांकेगंज में 96.47, बेहजम में 95.2 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है। धौरहरा में सबसे ज्यादा 98.62 प्रतिशत, ईसानगर में 96.18 और कुंभी गोला में 95.8 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है।
रमियाबेहड़ में 94.73, लखीमपुर में 94.79, मोहम्मदी में 94.73 और बिजुआ में 94.82 प्रतिशत श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है। उन्होंने बताया कि कम प्रगति वाले ब्लॉकों के बीडीओ को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।