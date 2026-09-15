Lakhimpur Kheri News: प्रस्तावित रेल लाइन में धौरहरा को शामिल कराने की मांग

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लोगों ने मैलानी से नानपारा-रायबोझा तक प्रस्तावित रेल लाइन के रूट में धौरहरा को शामिल कराने की मांग की। स्थानीय नागरिक लंबे समय से इस मांग को लेकर इंटरनेट मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक शांतिपूर्ण अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि प्रस्तावित रेल लाइन दुधवा जंगल के बाहर से होकर गुजरेगी। ऐसे में धौरहरा से होकर रेल लाइन निकालना क्षेत्र के लिए अधिक उपयोगी होगा। लोगों के मुताबिक, रेल मंत्रालय की ओर से रूट सर्वेक्षण के लिए बजट भी जारी किया जा चुका है।नागरिक इससे पहले निघासन विधायक शशांक वर्मा, धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी और धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया को भी मांगपत्र सौंप चुके हैं। मंगलवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष आदिल किरमानी, चिकित्सक डॉ. मुकेश गुप्ता, मंत्री प्रदीप अवस्थी, शिवकुमार रस्तोगी, शाहिद अली, पीयूष श्रीवास्तव, सुरेश नाग, सभासद राकेश चौरसिया, कृष्ण कुमार पांडे, एबीवीपी के अभिमन्यु शुक्ला, शिवा श्रीवास्तव, ऋतिक निगम, दुर्गेश गुप्ता समेत दर्जनों नागरिक ब्लॉक सभागार पहुंचे।जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता ने आश्वस्त किया कि वह इस कार्य के लिए हर संभव सहयोग करेंगे।