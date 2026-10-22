Lakhimpur Kheri News: श्री गुरु सिंह सभा की बैठक में निर्णय, निर्मल आश्रम मामले में 30 को सिख संस्थाओं की सामान्य बैठक

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गुरु सिंह सभा के सचिव गुरजीत सिंह ने बताया कि निर्मल आश्रम में हुई घटना के संबंध में आगे की चर्चा और विचार-विमर्श के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसमें तय किया गया कि 30 को होने वाली सामान्य बैठक में सभी सिख संस्थाओं से संबंधित कमेटियों के सदस्य भी शामिल होंगे। विज्ञापन



उन्होंने बताया कि बैठक के निर्णय की जानकारी सभी सिख संस्थाओं की कमेटियों को दे दी गई है। साथ ही 30 को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है। गुरु सिंह सभा के सचिव गुरजीत सिंह ने बताया कि निर्मल आश्रम में हुई घटना के संबंध में आगे की चर्चा और विचार-विमर्श के लिए बैठक आयोजित की गई थी। इसमें तय किया गया कि 30 को होने वाली सामान्य बैठक में सभी सिख संस्थाओं से संबंधित कमेटियों के सदस्य भी शामिल होंगे।उन्होंने बताया कि बैठक के निर्णय की जानकारी सभी सिख संस्थाओं की कमेटियों को दे दी गई है। साथ ही 30 को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए सभी को आमंत्रित किया गया है।

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लखीमपुर खीरी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में बुधवार को गुरुद्वारा प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें पूर्व में निर्मल आश्रम में हुई घटना के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में 14 सदस्यों की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि 30 अक्तूबर को सभी सिख संस्थाओं की सामान्य बैठक बुलाई जाएगी।