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Lakhimpur Kheri News: ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई कार और बाइक, पांच लोग घायल

Sat, 14 Nov 2026 11:14 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:14 PM IST
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Car and bike collide with tractor-trolley loaded with bricks, five people injured
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। संवाद
भीरा। पलिया मार्ग पर शनिवार शाम ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराकर अल्टो कार और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। हादसे में दोनों वाहनों पर सवार पांच लोग घायल हो गए।
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दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकलवाकर कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अल्टो कार में सवार विष्णुपुर फार्म, थाना मझगईं निवासी पलविंदर, राजवीर और समरीत कौर भीरा-पलिया मार्ग से गुजर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार सड़क पर जा रही ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे की चपेट में बाइक भी आ गई। बाइक सवार भीरा निवासी पूनम देवी और रविंदर कुमार भी घायल हो गए।
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सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। ट्रैक्टर चालक मौके से भाग गया है, जबकि ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिस के कब्जे में है।
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