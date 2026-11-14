Lakhimpur Kheri News: पढ़ुआ के दो गांवों में लाठी-डंडे चले, कई लोग घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पहली घटना बृहस्पतिवार रात करीब नौ बजे बिछुली गांव की है। गांव निवासी जविंदर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर बिनीत, अरुण, संतोष और सीमा उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर चारों ने लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे उनके भाई और चाची को भी पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बीच-बचाव कराया। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देकर चले गए।दूसरी घटना नौ नवंबर की सुबह करीब साढ़े छह बजे दुलही गांव की है। गांव निवासी मनोज कुमार ने तहरीर में बताया कि सहन के रास्ते पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश में कढ़ीले, दीपू, नन्हू और सुनील उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लात-घूंसों और लाठी-डंडों से उनकी पिटाई कर दी। इससे उनके सिर, होंठ और पैर में चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। मनोज का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।क्षेत्राधिकारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस जांच कर रही है।