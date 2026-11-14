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Lakhimpur Kheri News: तीन जनरेटर के अल्टरनेटर से कॉपर वायर निकाल ले गए चोर

Sat, 14 Nov 2026 11:18 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 14 Nov 2026 11:18 PM IST
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Thieves took away copper wire from the alternators of three generators
चोरों द्वारा टेंट हाउस की दुकान में बिखेरा गया सामान
मैलानी। चोरों ने शुक्रवार रात खुटार मार्ग स्थित टेंट हाउस की दुकान को निशाना बनाया। खिड़की की सरिया काटकर अंदर घुसे चोर तीन जनरेटर के अल्टरनेटर से करीब 50 हजार रुपये के कॉपर वायर निकाल ले गए। दुकान के ऊपर बने बंद मकान को भी खंगाला, लेकिन वहां कुछ हाथ नहीं लगा।
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खुटार मार्ग पर स्वर्गीय सत्य नारायण की बंद राइस मिल है। मिल परिसर की दुकानों में सुखचैनापुर निवासी भगवान सरन का टेंट हाउस है। चोर चहारदीवारी में नकब लगाकर परिसर में घुसे। इसके बाद दुकान की पिछली खिड़की की सरिया काटकर अंदर पहुंचे और तीन जनरेटर के अल्टरनेटर से कॉपर वायर निकाल ले गए।
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सुबह दुकान खोलने पर टेंट हाउस स्वामी भगवान सरन को चोरी का पता चला। चोर जीने के रास्ते दूसरी मंजिल पर बने मिल मालिक के बंद मकान में भी पहुंचे। वहां दो कमरों के कुंडे काटकर बक्सों में रखा सामान उलट-पुलट दिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। भगवान सरन ने करीब 50 हजार रुपये के तार चोरी होने की तहरीर पुलिस को दी है।
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सीओ जितेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा।
--------पहले भी हो चुकीं कई वारदात-----
दो नवंबर की रात चोरों ने आटा चक्की से नकदी और पिसे मसाले चोरी किए थे। इसी दिन ईदगाह के पास घर के बाहर खड़ी बाइक भी दिनदहाड़े चोरी हुई थी। 12 दिन के भीतर दुकान में चोरी की यह दूसरी घटना है। व्यापार मंडल अध्यक्ष पंडित राजेश शर्मा ने घटनाओं का खुलासा करने और रात्रि गश्त तेज करने की मांग की है।
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