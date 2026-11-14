Lakhimpur Kheri News: नन्ही जान की सेहत का पहला पहरेदार है मां का दूध

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जन्म के शुरुआती 28 दिन बच्चे के लिए बेहद संवेदनशील होते हैं। इस दौरान मां का दूध उसकी सेहत का सबसे मजबूत प्राकृतिक सहारा बनता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीबॉडी संक्रमण से लड़ने की क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि चिकित्सक जन्म के पहले घंटे से ही स्तनपान शुरू कराने और छह महीने तक केवल मां का दूध पिलाने की सलाह देते हैं।जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल वर्मा के मुताबिक, नवजात का शरीर शुरुआती दिनों में तापमान नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता। ऐसे में ठंड लगने और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बच्चे को मौसम के अनुसार गर्म कपड़े पहनाने, सिर और पैरों को ढककर रखने तथा कमरे का तापमान सामान्य बनाए रखने की जरूरत है।मां का दूध इस दौरान बच्चे को जरूरी पोषण देने के साथ उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद आने वाला गाढ़ा पीला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। इसमें एंटीबॉडी और दूसरे सुरक्षात्मक तत्व होते हैं। इसे फेंकना नहीं चाहिए।पहले छह महीने तक शिशु को केवल मां का दूध देना चाहिए। यहां तक कि अलग से पानी देने की भी जरूरत नहीं होती। छह महीने बाद पूरक आहार शुरू करने के साथ स्तनपान दो साल या उससे अधिक समय तक जारी रखा जा सकता है।डॉ. अनिल वर्मा के मुताबिक, बच्चे को भूख के संकेत मिलने पर स्तनपान कराना चाहिए। शुरुआती महीनों में सामान्यतः 24 घंटे में आठ से 12 बार दूध पिलाने की जरूरत पड़ सकती है। कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे शिशुओं को नियमित अंतराल पर दूध पिलाने और चिकित्सकीय निगरानी की जरूरत होती है।नवजात के लिए केवल दूध ही नहीं, शरीर की गर्माहट भी जरूरी है। जन्म के बाद मां और बच्चे के बीच त्वचा से त्वचा का संपर्क (कंगारू मदर केयर) बच्चे का तापमान बनाए रखने में मदद करता है। खासकर कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए यह उपयोगी है। ठंड के मौसम में बच्चे को नहलाने में जल्दबाजी न करें और उसे ठंडी हवा के सीधे संपर्क में आने से बचाएं।चिकित्सकों के अनुसार, नवजात का दूध पीना बंद कर देना, असामान्य रूप से सुस्त होना, सांस लेने में परेशानी होना या शरीर ठंडा महसूस होना खतरे के संकेत हैं। ऐसी स्थिति में घरेलू उपायों में समय गंवाने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए। शुरुआती दिनों में थोड़ी सी सतर्कता बच्चे को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने में मददगार हो सकती है।नवजात की देखभाल में इन बातों का रखें ध्यान- जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराएं।- शुरुआती पीले गाढ़े दूध (कोलोस्ट्रम) को बिल्कुल न फेंकें।- पहले छह महीने केवल मां का दूध पिलाएं।- बच्चे को भूख के संकेत मिलने पर दूध पिलाएं। सामान्यतः दिन-रात में 8 से 12 बार स्तनपान हो सकता है।- ठंड में सिर और पैरों को ढककर रखें।- बच्चे को मां के सीने से लगाकर त्वचा से त्वचा का संपर्क बनाए रखें।- कम वजन और समय से पहले जन्मे बच्चों की विशेष देखभाल करें।स्रोत : डब्ल्यूएचओ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की नवजात देखभाल संबंधी गाइडलाइन।इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज- दूध पीने में असमर्थता या दूध पीना बंद करना।- असामान्य सुस्ती या शरीर में हलचल कम होना।- तेज या कठिन सांस लेना।- शरीर बहुत ठंडा महसूस होना।- बुखार या झटके आना।